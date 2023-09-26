位於南韓最南端的濟州島，距離台灣只需約2小時的航程。不過原本是南韓人心目中度假天堂的濟州島，卻因為物價飆漲，導致本國遊客減少，就連最大宗的中國大陸遊客也傳出不滿聲浪。

新冠疫情期間，濟州島深受南韓民眾歡迎，但隨著南韓開放國境，越來越多國內民眾不願再當「盤子」前往濟州島旅遊消費，而是選擇前往日本或東南亞，認為出國觀光更加划算，讓濟州島淪為「南韓版墾丁」。

隨著大陸在8月10日開放團客前往南韓，濟州旅遊業對大陸團體遊客的回歸充滿期待，希望透過他們彌補南韓本國人銷售額的減少。可是據南韓《朝鮮日報》報導，陸客對濟州島的滿意度也在下降。

報導中引述韓國觀光公社消息指出，在限韓令之前的2016年，5天4夜的旅遊套裝行程最低價格為35萬韓元，但近期在中國網路旅行社等通路的類似行程平均售價竟然已高達100萬韓元（約新台幣2.6萬元）。

有旅遊界人士透露，據說近期跟團來的大陸遊客，也會單獨前往一些熱門景點旅遊，而這些造訪的大陸遊客，也被高昂的物價給嚇到，紛紛向導遊抱怨。

另外，據《中國新聞周刊》等陸媒報導，中國駐濟州總領事館25日通報，有不法分子在網路上以高薪為誘餌，招攬中國民眾前往濟州非法務工，有人護照被扣押無法回國，甚至有人被限制人身自由。