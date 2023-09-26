杭州亞運競技體操中華隊日前在男團摘銅，拿下隊史首面亞運體操男團獎牌，團隊中晉級到26日男子個人全能決賽的葉政，6個項目總共拿到75.331分排名第11；大陸選手張博恆在現場觀眾歡呼下，於最後一項單槓搶下15.200分，超越原本暫居領先日本選手北原丈琉，為地主留下金牌。

今年全大運前染了一頭金髮的台灣體操男子選手葉政，持續以這個搶眼髮色參加杭州亞運，在個人全能資格賽以第7名晉級決賽，決賽6個項目鞍馬10.933分、吊環13.100分、跳馬13.533分、雙槓13.466分、單槓12.366分，最後一個地板則是11.933分，總計75.331分，在決賽18名選手中排名第11。

日本選手北原丈琉先完成所有項目，以87.032分暫居領先，較晚進行最後一項的大陸選手張博恆，最後一個項目單槓需要超過12.933分才能在總分比下北原丈琉，張博恆精彩執行動作、最終穩穩完美落地，為自己獲得15.200高分，以總分89.299分摘下金牌，北原丈琉87.032分銀牌，大陸選手蘭星宇84.965分銅牌。