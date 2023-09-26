大陸跨欄女將吳艷妮(右)出席杭州亞運開村儀式。（新華社資料照）

大陸跨欄女將吳艷妮對杭州亞運充滿期待，發下豪語「無懼任何對手」，她人如其名是個漂亮的四川姑娘，卻也是個爭議人物。吳艷妮先前在成都世大運勇奪女子100公尺跨欄銀牌，只輸給歐洲女將。這次亞運沒有歐洲選手，吳艷妮志在必得，她高調張揚的性格不符大陸運動員自我要求的謙遜精神，引起擁護她的粉絲與其他網友隔空叫罵。

反對者批評吳艷妮不務正業（似乎是在網路頗有人氣的選手都容易受到這種批評），只拿了銀牌卻特別囂張（大陸103金40銀35銅），還嫌棄她手臂上有刺青（比賽時綁紅布遮住）。

支持吳艷妮的粉絲指出，她是具有硬實力的運動員，大陸體壇多幾個有個性的人也是好事，並不是每個人都只該充當奪牌機器。吳艷妮100公尺跨欄跑出12秒76的生涯新猷，這是達到了奧運標準的成績。其次女子100公尺跨欄和男子110公尺高欄不同，男子高欄可以靠技術取勝，女子跨欄則是更困難的體能競爭。

世大運女子100公尺跨欄銅牌是印度名將雅拉加（Jyothi Yarraji），也是杭州亞運的金牌熱門之一，她在世大運跑出12秒78改寫印度紀錄，極受印度媒體關注。