新北市議會今天開議確認議程，民進黨團總召鄭宇恩在大會中提出動議案要求市長應該在「市長施政報告」、「市政總質詢」、「預算報告」，銷假進議會進行備詢，引發藍營不滿反嗆，副總統賴清屢屢在上班時間跑選舉，「賴皮不請假」，同樣都是天大笑話，明年就要被下架。

民進黨團表示，議會進行中，國民黨籍議員周勝考要求停止討論，阻擋各議員對於市長銷假進議會一案討論，民進黨籍議員強烈抗議阻擋議員發言，因此民進黨籍議員退席以示抗議，當時在場議員人數32位，民眾黨陳世軒議員藉故發言護航拖延時間，掩護副議長陳鴻源、無黨籍李翁月娥議員進議場達到法定人數，大會在場議員34位人數過半繼續開會，議事日程照案通過。

民進黨總召鄭宇恩表示，很遺憾看到藍白兩黨聯手閹割議會職權、縱容落跑市長，民進黨團一定會為捍衛市民權益奮戰到底。

國民黨團書記長廖先翔認為，有任何呼籲是民進黨的權利，但議會是合議制，既然國民黨團有不同意見，民進黨團不應當恐怖情人。此外，總統指派行政院長做報告，市長指派副市長代理，皆是依法進行，如果綠營不同意，現在民進黨是國會多數，不如立刻推動修法。

國民黨市議員黃心華說，民主國家都有代理機制，相較於賴清德副總統不請假跑選舉，浪費公帑，如綠營要批評侯友宜，不如好好準備質詢，電爆代理市長。

國民黨市議員呂家愷議員指出，民進黨議員今頻以粗鄙言論在議場發言，不要一下提「男性生殖器」，一下講「放屁」，毫無素質可言。國民黨團一直以來都是以尊重民主程序為優先，而議員更是代表各選區的期待，反觀民進黨不斷利用惡劣手段杯葛議事，才是真的辜負人民託付。