台股今天開低走低，指數終場下跌176.16點，跌破16300點關卡，收在16276.07點。外資賣超新台幣231.43億元，連續7個交易日累計賣超逾1300億元，大砍台積電11萬張。

美國10年期公債殖利率和美元指數攀高，引發日本、韓國及香港股市同步走跌，台股在電子、金融和傳統產業股齊跌下，終場下挫176.16點，失守16300點關卡，收在16276.07點，成交值2343.72億元。

外資及陸資賣超231.43億元，連續7個交易日累計賣超逾1300億元，自營商賣超69.47億元，投信買超34.06億元；三大法人合計賣超266.84億元。

據統計，外資及陸資今年上半年累計買超台股約3740億元，下半年轉為賣超，7月以來累計賣超約3645億元，今年來買超金額即將歸零。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超台積電最多，達1萬7314張；賣超聯電1萬2664張，居第2。其餘賣超前10名還有台泥、群創、國泰永續高股息、日月光投控、鴻海、開發金、堤維西及中鋼。

在外資大舉賣超下，台積電與聯電股價同步收跌，台積電收在519元，下跌6元，並為4個多月來新低；聯電收在44.75元，下跌0.9元，為近1個月新低。

外資買超大亞最多，達1萬4088張。其餘買超前10名還有華通、亞翔、中工、東元、中信中國50正2、文曄、技嘉、神達及誠美材。（編輯：趙蔚蘭）1120926