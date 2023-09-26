有「印度矽谷」之稱的南部大城班加羅爾（Bengaluru）今天爆發農民大示威，當地台商表示，市區狀況大致平靜，台商公司有些選擇停班，有些則讓員工居家辦公。

班加羅爾是卡納塔卡省（Karnataka）首府，許多跨國企業在此設有據點，如IBM、英特爾（Intel）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、三星電子及台廠緯創、台達電等。

今天這場農民大示威源起於高韋里河（Cauvery River）供水之爭，同樣的爭端在英國殖民時期即已存在。

高韋里河發源於卡納塔卡省，向東南方經坦米爾那都省（Tamil Nadu），流入孟加拉灣（Bay of Bengal），全長大約800公里。水源管理署日前指示卡納塔卡省的水庫連續「放水」15天給下游的坦米爾那都省，引發卡納塔卡省農民抗議。

卡納塔卡省省政府聲稱，高韋里河因氣候變遷供水吃緊，自身民生飲用及農業灌溉都已不足，尚未公布是否遵照水源管理署的指示放水。

班加羅爾台商會會長陳木騰今天接受中央社電話訪問時表示，截至目前，班加羅爾市區狀況平和，街上行人與車輛明顯變少。由於運輸團體也參與示威及罷工，員工難以上班，因此台商公司或台廠只好停班，有些則讓員工居家辦公。

班加羅爾警方只允許農民在指定區域示威，違者多被逮捕。根據印度多家電視台報導，在示威特許區，農民團體以各種形式反對放水給下游省分，有些赤裸上身呼喊口號、有人試圖自殘幸被阻止。

在卡納塔卡省其他城市有農民發起機車遊街，向示威農民表達支持。

這場示威從印度時間早上6時開始，預定傍晚6時結束。大多數公私立學校今天停課、商場暫停營業，警方也處於警戒狀態。

但另一方面，在下游的坦米爾那都省，也有農民團體抗議上游的卡納塔卡省拒絕放水，其中一群農民甚至把死老鼠放在嘴邊，成功吸引到媒體關注。

繼今天的班加羅爾市示威之後，卡納塔卡省農民團體揚言將於29日發動全省大示威。