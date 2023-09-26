屏東明揚國際工廠大火，確認造成9人死亡1人失聯，包含4名消防員殉職，超過百人輕重傷。廠區也被發現堆放超量30倍的危險物品，但屏東縣府稱無權檢查、經濟部卻說地方查核，雙方互踢皮球。國民黨智庫執行長柯志恩痛批，官員的態度，再次印證「今天公祭明天忘記」，成為警消人員及家屬心中永遠的痛。

柯志恩今(26日)在臉書表示，屏東大火的慘劇令人悲慟，但事發才沒幾天，中央及地方卻急忙互相推諉，讓人氣憤，現在真的是卸責的時候嗎？究竟加工出口區內儲放危險物質應由誰管？屏東縣府說他們查不到，要經濟部釐清；經濟部卻說稽查是地方權責，推來推去就是沒人想負責。

柯志恩指出，明揚過去每年有上百件工安意外，如此有問題的工廠卻能通過消防安檢，加工出口區的安全管理儼然成為化外之地，令人質疑這些特定廠區究竟還有多少潛在危機？

柯志恩痛批，看到近年發生工廠大火，常因工廠未依法申報危險物質，導致消防弟兄在陌生的環境救災不幸殉職，結果罰則依然不痛不癢，主管機關至今仍權責不分。看到官員們的態度，竟非常諷刺的再次印證「今天公祭明天忘記」這句話，更成為警消人員及家屬心中永遠的痛。

柯志恩認為，如今應當痛定思痛，全面檢視加工出口區或產業園區的消防及工安問題，並建立權責一致的稽查、管理、消防制度，做好事前減災才能讓火神的眼淚不再流。