日本53歲女星工藤靜香曾是女團小貓俱樂部的成員，單飛後她推出許多單曲，銷量極佳，當時在日本是「偶像四天后」之一，多才多藝的她也做過唱片的製作人、作詞人和監製，與男星木村拓哉結婚後退出演藝圈，在家相夫教子，直到近年孩子長大了才復出；工藤靜香不時會在社群分享生活，日前她曬出家中愛寵，卻被網友們罵翻。

工藤靜香日前在社群分享與愛寵的生活日常，曬出一段與兩隻小狗在院子的影片，透露自己在花園種青蔥，愛犬Run（ルン）和另外一隻狗狗在玩鬧，不時發出吠叫，她嘗試阻止後也沒有讓牠停下，讓工藤靜香無奈表示討厭Run在耳邊叫這麼大聲，抱怨狗狗的聲音太大了。

雖然大部分網友都稱讚小狗很有活力，但也有人指出不應該在家裡種植青蔥，「這樣真的沒問題嗎？如果蔥被狗吃了會中毒的」、「我認為在花園裡種大蔥是危險的，如果有養寵物最好不要種大蔥或水仙花」、「希望她能有常識」、「狗應該是感到警惕才狂叫吧，希望主人不要種這種臭東西」，由於當時木村拓哉正因為失言風波處於風口浪尖，許多網友認為木村拓哉正在水深火熱的時候，工藤靜香不應該發布這種歲月靜好的貼文。

工藤靜香本月初在台灣舉行「工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI」演唱會，對於外界討論她外貌的聲浪，她坦言：「其實是個很自然的過程，每個人都會這樣慢慢老去，我不要抗拒去接受。」雖然難免還是在乎外表，「以前不常敷臉，現在也會多少敷一下，有了白頭髮還是會想染，隨著變化，還是會想做一些努力，但我認為努力活在當下才是最重要的。」