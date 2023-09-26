進口蛋疑似過期仍流入市面爭議未休，還有民眾9/18在超市買雞蛋，10/7才到期，打出來的雞蛋竟如同巴西國旗配色，蛋清發綠，引發熱議。就在國人持續對進口雞蛋食安抱有疑慮的當下，綠營側翼網軍則空群而出洗風向。親綠藝人雞排妹鄭家純針對近日雞蛋漲價，發文酸：「若一顆漲10元，罵巴西蛋的又要出來哭天喊地。」經常針鋒相對的網紅陳沂則嗆雞排妹，難道是希望台灣人民吃過期的雞蛋嗎？打臉她淪為敗票棋子。

陳沂今(26日)在臉書發文提到，雞排妹鄭家純針對雞蛋議題表示：「若一顆漲10元，罵巴西蛋的又要出來哭天喊地。」很多人可能不太清楚巴西蛋在吵什麼？簡單說是這樣的：因為缺蛋，政府為了平抑蛋價，從巴西進口雞蛋。但政府採購不會自己買，都是透過標案找廠商處理。其中一家公司叫「超思」，去年九月才成立，只有50萬資本額，卻拿下了上億的巴西蛋採購案。所以被質疑是否官商勾結，圖利廠商？

「然後這批雞蛋又被爆出疑似修改延長有效期限！」陳沂指出，對此台農蛋品發表聲明，承認巴西進口案「誤標效期」，已主動全面回收下架。也就是說，如果沒有被爆料，將有數千萬顆過期蛋流入市面，我們都有可能吃到。

陳沂質疑，所以雞排妹鄭家純說，雞蛋漲價，罵巴西蛋的又要哭天搶地。「難道是希望我們台灣人民吃過期的雞蛋嗎？」

「雞排妹一心想選立委，結果黨因為沒有學歷形象又差不提名她，真的很羞、辱、人。卻留著她當側翼繼續敗票，究竟為什麼呢？」陳沂直酸，這讓自己想到《如懿傳》裡的阿箬，皇上猜忌她，但表面仍召她夜夜侍寢，卻不真的臨幸她，讓她衣不蔽體跪整晚。其他嬪妃見她受寵心生妒忌，紛紛使出宮鬥手段對付她。「我能想到的只有制衡，留著當棋子制衡用，必要的時候隨時切割。真是淒美的結局，我好期待！」