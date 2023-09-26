媒體人羅友志今年4月自曝，2014年登記參與新北市議員第7選區黨內初選，市長侯友宜以500萬元資金「搓湯圓」，要求他換選區參選，民進黨新北市黨部主委何博文按鈴告發侯違反選罷法，新北地檢署近日偵結，檢方認為侯罪嫌不足，予以不起訴處分。

檢方指出，2014年羅友志登記新北市議員第7選區（土城、樹林、三峽及鶯歌）黨內初選，6月25日黨內第一階段民調公布後勝出，將參與第二階段民調。侯約羅在新北市政府會議室碰面，向羅提出「我們這邊會給一些資源」、「上面會幫忙籌個500萬資源以及介紹一些人脈」，要求羅更改選區至汐止。

檢方表示，侯、羅2人碰面時間在第二階段民調前，羅友志曾稱，雙方會面時間為2014年4、5月間及2014年6月第一階段民調公布後，侯出500萬元資金「搓湯圓」，要求更改選區，「並協助開設服務處、競選旗幟，都會有人幫忙安排及打點好，也會幫忙介紹汐止人脈。」但遭羅拒絕。

檢方調查，羅友志對於何時提及500萬一事有出入，而兩次會面均無其他人在場，當時沒有LINE，手機也未留下紀錄可供調查。經傳訊2人羅友志競選辦公室主任及總幹事2人，2人均說是在羅友志以無黨籍身分參選時加入團隊，國民黨初選時並未參與，未聽聞過侯友宜要給500萬選舉資源的事情。

檢方認為，僅有證人羅友志證述，但無補強證據可以擔保真實性，侯友宜犯罪嫌疑不足，因此做出不起訴處分。