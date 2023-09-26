台新銀行秉持促進「認真永續 綠色生活」理念，所推出的Gogoro Rewards聯名卡上市至今已超過10萬人申辦，無論是既有電動機車用戶或新購車主皆受惠於Gogoro Rewards點數獎勵計畫，透過日常消費簡單累積點數，並可100％用於每月電池資費或購車金折抵，大幅降低客戶選購成本。聯名卡現已促進超過2萬新客戶以聯名卡購買電動機車，並累計發行超過 6500萬點Gogoro Smart Points，明年將持續提供車主更多生活優惠，實質降低民眾低碳出行的成本來普及綠色生活。

台新銀行贊助台灣智慧移動產業協會 (SMAT) 舉辦的「淨零世代 共好未來 運具電動化產業戰略報告」發表會，該發表會24日邀集產官學等各領域專業人士與產業鏈上中下游共同會談，針對「產業」、「使用」、「排碳」三大面向提出建議，當中更以「台灣電動機車技術」為矚目焦點。

台灣電動車技術發展獨步全球，具完整自產自銷供應鏈，而「運具電動化」更是政府「2050淨零轉型」的關鍵項目之一，並訂下於2040年電動運具市售比達成 100％ 政策目標。發表會上，SMAT提出「333」的三點政策建議：一，經濟部提供機車行電動機車銷售獎勵金每輛3000元，協助傳統機車行進行公正轉型；二，環境部恢復新購電動機車補助每輛3000元，提高綠色消費意願；三，交通部補助民眾電池資費每月300元，平衡燃油運具與電動具的使用成本。

台新銀行與會代表、台新數位金融處資深副總經理黃天麟表示：「台新銀行長年關注減碳議題，此次透過贊助相關單位，攜手為政府減碳政策目標盡一份心力。此外，台新銀行近年也積極投入數位創新服務，致力達成減碳目標。例如於消費者端推廣ATM收據數位化，降低實體紙張的耗用，達成『單據無紙化』的目的，並於線上啟動網路投保平台『e指Fun心保』與行動投保系統，降低紙本作業需求，更於商戶端導入pay＋非現金支付來減少紙鈔使用等。」

黃天麟進一步談及，除了服務與作業面，台新也與商戶夥伴合作，於產品面發展減碳策略。例如台新銀行與Gogoro跨界合作邁入第二個年頭，除串接數位金融與智慧交通載具，更透過無紙化綠色金融，聯手打造低碳排的綠色生活。由市佔率第一的台新Richart數位銀行所推出的「Richart x Gogoro購車定存」，上線當日即售罄，創新產品模式吸引民眾爭相參與，共同勵行減碳計畫。