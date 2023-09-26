飯店組的宜蘭力麗威斯汀度假酒店，獲獎的為火龍果鳳梨堡。（吳佩蓉攝）

餐廳組獲獎的為藏酒酒莊有限公司的威靈頓熟成里肌肉金棗風味。（吳佩蓉攝）

宜蘭特色商品獲獎的為亞典菓子工場的純米年輪蛋糕。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府為展現縣內12鄉鎮市在地觀光產業特色，持續舉辦第二屆「宜蘭勁好TOP10好食、好物、好所在」，再次邀請名廚江振誠擔任評審團召集人；今（26日）公布獲選商家，把縣內最好的住宿飯店及餐廳等與全國民眾分享。縣長林姿妙表示，藉此活動發掘並行銷在地特色美食及伴手禮，以提升觀光經濟效益。

「宜蘭勁好TOP10好食、好物、好所」 公布獲選商家

縣府於2020年舉辦第一屆十大好物徵選活動，並在隔年以多方面行銷推廣好食及好物，2022年更延伸舉辦「宜蘭羹好．宜蘭．更好」徵選活動，持續提升產業經濟發展。此次活動第一階段吸引205組店家報名，經書面審查後，有169家符合報名資格，並在7月12至8月13日進入民眾網路投票及專家評選第二階段決選名單。

第二階段縣府特別邀請江振誠、宜蘭縣觀光協會理事長王文新、新東陽集團料理長楊勝閔、工旅處及農業處主管等擔任評審，分別於8月2日及8月13日在羅東文化工場及宜蘭運動公園田徑場大廳進行專家評選試吃、試用及評分，透過現場公開公正的評鑑機制，嚴格挑選出宜蘭勁好TOP10好食及好物人氣優質商家及60項商品。

江振誠表示，每年都很期待這個時候，有上百家的店家參與，價格從50元、500元、5000元都能吃到宜蘭的味道，且透過縣府舉辦的商家徵選活動，看著他們一關過一關，用心把產品做到最好，雖然很辛苦，成果卻讓人很興奮，完美呈現台灣與眾不同的在地飲食文化與濃厚的人情味，令人著實感受到滿滿的幸福感。

其中，飯店組的宜蘭力麗威斯汀度假酒店，獲獎的為火龍果鳳梨堡，用火龍果汁調和麵粉，調和出蓬鬆、同時帶有嚼勁的粉紅色漢堡皮，並將宜蘭名產口感細膩粉嫩的的膽肝以在地接軌國際，融合牛肉漢堡排，極富口感層次，搭配番茄、起司、美生菜及新鮮鳳梨片，大口用力咬下，彼此創造幸福的味蕾。