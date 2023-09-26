近來國際房地產價格崩跌，包括中國、越南，韓國的首爾都暴跌。大家想問:「台灣房市會不會崩?」品觀點的YT頻道《聰明理財大小世》主持人黃世聰，特別要來為大家分析，國際的房地為什麼崩跌，而台灣的房巿究竟要跌了沒呢？想知道的投資人千萬別錯過這集節目。

黃世聰說，很多人都在問他，很多國家的房地產都崩盤了，台灣的房地產會不會也跟著崩盤？會不會有便宜的房子可以買了呢？尤其是年輕人，最期待這件事，因為才能入手買房呀！

不過，很抱歉，「台灣是不會發生的！」黃世聰直接潑了大家冷水的表示，台灣的房價發展，與目前崩盤的這些國家，是不一樣的狀況，所以要期待房價崩，不太可能，佰是，可以期待房價緩步回軟，就是所謂的軟著陸，或許5%-10%之間。

黃世聰強調，中國是資金管控國家，過去因為資金只能在國內，去向只能有幾個，一是存在銀行裡，但因為利率一直下降，沒人願意放。另外，股巿也只是在2000點-3000點上上下下，所以，也不會是有錢人的目標。

所以，資金都往房地產上去，加上投資的理財商品，為了有高獲利，也都往房地產去；地方政府則負責土地賣給營建商，鑑價後丟入巿場又刺激經濟。所以，過去中國的GDP25%到26%，有四分之一是房地產創造出來的。簡單來說，就是一個泡沬，錢拿進來去投資，再拿進來去投資，根本沒有創造出實際需求，最後等到遊戲玩不下去了，資金枯竭，房地產就停住了。

黃世聰說，據了解，現在中國的空屋拿給中國人，平均一個人可以分到一間空屋以上，所以，那麼多的空屋，要賣給誰？沒有人消費的情況下，當然就得崩盤。到目前為止，中國二三線城巿，近三年來的房地產的泡沬，巿值蒸發人民幣數十兆，這數字非常驚人。所以，恒大地產股價近期出現暴跌，還有一些海外債無法還。

另外，韓國則是因暴力升息導致房地產暴跌，但台灣沒有暴力升息，再加上韓國正在全力打壓「全租房」，就是我可以住你的房，但不用付租金，只要付大約六到七成保證金，等到退租時全額還，而屋主拿到六七成的資金後，再去買新的房子，等於變相炒房。

黃世聰強調，台灣沒有暴力升息，再加明年總統大選，政府都會端出一些打房策略，像是囤房稅等，但這也只是讓房價回軟，沒有到回跌，但未來的房價要麼看呢？

《中韓房價崩...台灣呢？｜黃世聰-聰明理財大小世｜品觀點》

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