桃園市家樂福楊梅物流中心去年白色情人節發生大火，1.2萬平方公尺廠房付之一炬，損失逾39億元。檢警查出是24歲許姓拆櫃臨時工，2度到起火點附近抽菸，隨手丟菸蒂引燃一旁棧板釀禍，桃園地院26日依公共危險罪判刑6月，得易科罰金以1000元折算1日，全案可上訴。

家樂福楊梅物流中心前年7月甫完工啟用，是家樂福最先進的智慧物流中心，存放大量乾貨、百貨、家電和電器商品，去年3月14日清晨卻發生大火，不僅逾半廠房塌陷、設備結構燒毀，貨物付之一炬，面積達1.2萬平方公尺，太陽光電發電系統也燒燬，損失慘重。

檢警調閱監視器發現，許姓拆櫃臨時工起火當天清晨6點58分、7點7分，2度在廠房C棟常溫倉儲棧板暫存區抽菸，未確實熄滅菸蒂火星，隨手亂丟菸蒂，導致7時16分棧板因菸蒂引火燃燒，後續火勢擴大引起火災。

許男坦承有2度到棧板旁抽菸，辯稱有將煙蒂熄滅，否認火災跟他有關，但起火前後除許男外並無其他人出沒附近，且影片也未拍到許男有特別將菸蒂熄滅再走到他處丟菸蒂，不採信他的說法。

桃園地院法官指出，許男工作中違反廠區規定於禁菸區抽菸，且未確實將菸蒂熄滅而引發火災，過失情節不輕，且犯後否認犯行，依犯失火燒燬現有人所在建築物罪判處6月期刑，如易科罰金，以1000元折算1日。

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