基隆市政府預計購入2輛俗稱「鴨子船」的水陸兩棲運具，打造港市觀光的新亮點。圖為日本鴨子船「河馬號」實際於海上運行的情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

民進黨立委參選人鄭文婷則批評，「鴨子船」不是只有買船就好，須做好整體評估再編列預算，這些都要進一步說明，不能把市政當兒戲。（鄭文婷辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府於26日公告第113年度總預算編列概況，預計歲出為240億餘元，其中基隆捷運會編列1億建設基金，市府還將購置2輛日本水陸兩棲的「鴨子船」，期望望成為基隆觀光的新亮點。對此國民黨立委參選人林沛祥對於減少債務、爭取中央預算增加表示肯定；民進黨立委參選人鄭文婷則批謝政策與預算毫無規畫，應謹慎把關。

基市府113年度歲入預算為238億4273萬4千元，較112年度的196億3520萬元，增加42億753萬4000元，約增加21.43％，主要為中央計畫型補助收入、一般性補助收入及統籌分配稅款等部分均有增加。

而明年度歲出預算為240億9973萬4000元，較112年度約增加22.77％，其中包含1億元的基隆捷運建設基金，以及5000萬元購置2輛日本水陸兩棲的「鴨子船」等。至於明年度的債務餘額估計為66.04億元，相較於謝國樑上任時的債務67.04億元，約減少1億元。

國民黨立委參選人林沛祥表示，肯定市政團隊的積極規畫，減少債務餘額展現出財政穩健、歲入增長，爭取到中央的支持也應給予鼓勵。而歲出項目的多樣性，有助於提高市民生活品質和城市競爭力。未來他進入立法院也會爭取更多預算，確保基隆持續發展

民進黨立委參選人鄭文婷則批評，市府預算預算未編列電動機車預算，是否代表謝對自己的電動機車政策沒有信心？而「鴨子船」也不是只有買船就好，須做好整體評估再編列預算，例如船要停放何處？水上運輸動線會不會影響既有船隻作業？後續的維修費用等等，這些都要進一步說明，不能把市政當兒戲。

市議員許睿慈表示，「鴨子船」的構想值得肯定，也希望產發處妥善規畫，促進港區觀光發展；至於港景樂園、海洋咖啡廳，還有提升圖書館環境建設等預算加起來已破億，卻看不出實際方案及城市整體規畫，此部分市府應於議會完整報告執行細節。