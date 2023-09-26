73歲曾姓老婦25日前往萬華分局華江派出所，幫兒子領郵件時，因沒有委託書與警發生爭執，老婦後來一時激動拍了警局的桌子，李姓承辦員警立刻將她依妨害公務罪逮捕，並上銬在派出所4個小時，讓家屬十分不滿，萬華分局表示調查後李的行為卻有不當，將予記過處分，李姓所長督導不周申誡1次。

曾姓婦人25日下午2時前往華江所，要幫兒子領取司法文書，李姓員警表示需要委託書，但老婦因重聽，雙方在值班台發生衝突，過程中老婦有嗆對方「年輕人不會處理事情！」最後無法領成，離去時她忍不住表示「我要投訴！」接著就拍了值班台桌子一下。

李姓員警認為老婦的舉動涉犯妨害公務，當場將她上銬逮捕，接著就開始製做移送筆錄，曾的兒子向媒體投訴，表示媽媽被銬了4個小時，她有慢性病需定時服藥，認為「拍桌子」就逮捕，已經執法過當。

萬華分局調查後，認為李姓員警執法的態度跟技巧確有問題，另已向曾姓家屬表達歉意，對方暫時未要提告，經研議後李員記過1次，李姓所長申誡1次，未來會加持續加強相關的執法教育檢討改進。