下班注意！國3北上土城段事故 車流回堵3公里 18:262023/09/26 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號北向43.2公里處土城路段發生事故。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今26日下午18時許，國道3號北向43.2公里處土城路段發生事故，現場發生追撞事故，國道警已到場處理，由於是下班時間，目前已回堵約3公里，請駕駛人耐心駕駛，至於事故原因還待警方調查釐清。 國一南向楊梅段事故！大小車追撞占用外線道狂塞5公里 「929世界心臟日」消防快閃宣導 注意心臟健康 貴州盤州煤礦火災16死 百億上市國企涉多起死亡事故 #3公里 #發生 #事故 #國3 #土城段 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北8個月取締超速近20萬件 休旅車飆破170公里挨罰3.6萬 12:102023/09/26 社會 台鐵死傷事故！新竹新豐站民眾落軌「身首分離」慘死 08:022023/09/24 社會 竹縣列管公共危險物品工廠 楊文科指示「突擊檢查」 14:522023/09/26 生活 工廠大火近年陸續奪消防弟兄命 基層批經濟部：官僚殺人 10:242023/09/26 社會 內政部今開災害事故調查會 林右昌：初步研判明揚大火屬複合式重大災害 10:392023/09/26 社會 國3增設八德交流道 地方憂衝擊平面交通盼拓寬銜接道路 17:372023/09/26 生活 陳揆拍板修公協法放寬消防結社權 內政部今召開屏東大火事故調查會 09:322023/09/26 政治 起底屏東消防局長黑歷史！ 羅智強揭「曾查水表」酸：只需綠色專業 14:342023/09/26 政治 嘉義市防災士訓練計劃被點名 市府：持續辦理、累計265名 13:072023/09/24 社會 「偏心左轉道」仍不夠 中市標示不良駕駛驚險變道 15:432023/09/24 生活 床墊掉落國5車道司機全不知 2後車閃避不及直接撞 15:222023/09/24 社會 小心荷包！台9線這路段測速照相啟用半年 開出近1.8萬張罰單 11:262023/09/24 社會 台3線獅潭、三灣區間測速擾民 10／1起暫停執法1個月 16:422023/09/26 社會 屏東消防局長沒專業背景？ 學者分析碩博士論文驚吐10字 10:012023/09/25 政治 苗栗科學節盛大登場 鍾東錦透過靜電「發功」揭序幕 16:092023/09/24 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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