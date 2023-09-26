即將進入10月，有些人桃花運爆棚，遇到真愛的機會增加，卻不懂得把握。《搜狐網》近日分享4個10月感情搖擺不定的星座，有的是還沒從上一段感情走出來，有的是不夠主動，容易與真愛擦身而過，就算桃花旺也沒用。

▎金牛座

金牛座面對感情較靦腆，總是活在自己的世界，不喜歡被別人打亂生活節奏，很難遇到合適的對象，就算順利交往，金牛座過於保守的性格，會耗費伴侶的激情，使對方覺得兩人之間沒有愛，甚至沒安全感，金牛座在感情中過於被動，就算10月桃花運不錯，仍舊可能與真愛擦身而過，建議他們多主動一點。

▎射手座

射手座看起來浪蕩不羈，崇尚自由的生活，不過用情卻非常深，與伴侶分手後，雖然外表看似不在乎，但獨自一人時卻會暗自落淚，不斷回想過往的點點滴滴，甚至還想吃回頭草，10月時射手座情種萌芽，有機會認識新的對象，也有望與舊愛再一次相逢，建議他們要好好做選擇，不要重蹈覆轍而錯失真愛。

▎處女座

處女座個性單純，而且善解人意，不過一開始認識時，他們的個性比較悶騷，容易給人冰冷的印象，深入了解才會發現，處女座待人真誠，看待每一份感情都很用心，無論友情還是愛情，此外也很容易墜入愛河，為了愛人付出一切，有可能為了不對的感情做出犧牲，建議處女座要睜大眼睛，不要被甜言蜜語蒙蔽。

▎水瓶座

水瓶座為人處事有一套標準，不只聰明而且情商也高，對待戀人與朋友都很真誠，不過仍不會因情感打破原則，雖然感情路上比較艱辛，但他們對愛情依舊充滿憧憬，10月份桃花運爆棚，有機會認識不錯的對象，建議水瓶座忘掉舊愛，嘗試結交新的朋友。