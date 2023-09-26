高雄苓雅寮中油漏油案積欠新光社區居民的1億4千萬元補償金，終於在中秋節前夕傳出發放的好消息。立委趙天麟26日召開記者會表示，這筆補償金代表漏油案轉型正義的里程碑，也見證高雄重工業城市的轉型，期許中油未來受污土地整治完成後，新光社區就此重生，成為亞洲新灣區的一顆新星。

營運多年的中油苓雅寮儲運所場址，1987年因儲油槽及油管等設備年久失修，造成12吋高級柴油輸送管線破裂洩漏，新光社區等附近大片區域遭到汙染。經過多方協調與環保署裁定，中油與苓雅寮漏油災戶自救會達成協議，每年撥補599.5萬元賠償金給400多名受災戶。

但自1996年起，中油遭審計部糾正會計科目，不能以「睦鄰經費」項目支出，自此不再編預算支付該筆賠(補)償金，已超過24年未依約履行義務，積欠補償金1億4388萬元。經趙天麟積極奔走、鍥而不捨，3屆立委12年終於完成爭取，並由行政院通過，中油正式公告，重新發放該筆賠償金。

趙天麟與高雄市議員黃文益、湯詠瑜團隊、新光社區發展協會及苓雅寮漏油區受災戶自救會代表，肯定中油、經濟部及行政院等單位願意扛起責任，協助受災戶爭取權益，並持續將受汙染土地完成整治，期許新光社區再次繁榮起來。

趙天麟（中）12年終於為居民爭取到補償金。（圖片來源：趙天麟服務處提供）

苓雅區新光社區發展協會理事長張康夫表示，自中油停止撥款以來，自救會就持續向不同黨派立委陳情，感謝趙天麟12年來從不放棄，多次在立法院向行政院長陳情，也在台北國營會召開協調會，今天終於迎來好結果。

趙天麟表示，這一筆補償金也代表漏油案轉型正義的里程碑，感謝中油董事長李順的支持與努力，以及經濟部長王美花將責任扛起，讓補償金發放不只能防弊，還能興利，行政院長陳建仁也完成承諾，迅速在任內核定、完成發放。未來他將繼續監督，期許中油、經濟部等單位加速土壤整治，讓新光社區成為亞洲新灣區的一顆新星。