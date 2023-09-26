中秋吃月餅是傳統習俗，但長輩吃月餅要特別注意適量，以免影響健康。大同醫院位處超高齡社區，特別在中秋前夕與人安慈善基金會高雄站及高雄市新興衛生所合作，精心規劃兩天的中秋免費醫療健檢，動員醫護人員及志工總共30位，服務超過300位的長者，除了幫長輩安排口腔篩檢、胸部X光檢查及傷口照護等義診外，還有體適能活動，陪伴長者吃得健康、活得快樂。

大同醫院院長傅尹志表示，中秋節是臺灣重要的傳統節日，古人常講「月圓人團圓，」大同醫院鄰近高雄市展較早的舊市區鹽埕，隨著區域發展變遷和人口老化，已成為65歲以上人口比例超過20%的「超高齡行政區」，醫院看見在地需要，透過健檢和義診服務，希望幫助居民找出身體上潛在的問題，以利後續回診維護健康。

傅尹志強調，高雄醫學大學受高雄市衛生局委託經營大同醫院，一路走來，總是站在需要所在之處，解決種種人切身相關的問題，以實現社會責任為目標致力於提供高品質的醫療服務，同時也關心社區民眾的健康與福祉。

隨著超高齡化社會來臨以及家庭結構的轉變，獨居老人成為臺灣社會一個越來越不能忽視的問題，日常起居缺乏陪伴和關注的他們，生活更充滿了困難和挑戰，因此大同醫院透過舉辦中秋節體適能檢測及義診活動，目標是提高社區長輩和資源不足弱勢族群對於健康促進和健康管理的衛教宣導，並透過體適能老師帶領長者做有氧活動，為長者帶來中秋溫馨和歡樂，也期望藉此機會能夠建立更緊密的社區聯繫，善盡市立醫院的責任。