台北市長蔣萬安剛結束3天2夜韓國參訪行程，返抵台北松山機場後，就立即前往大直街拆除工地現場。經過現場勘查後，蔣萬安表示，拆除工程從上午10時30分至今都還在算順利，而為了把對周邊住戶的影響降到最低，因此將拆除時間從上午7時到晚間10時，改為上午7時到晚間7時，現場也派駐3台水車及1台消防局出動的補水車，持續灑水將粉塵降到最低。

剛結束參訪韓國首爾的行程返抵台北，蔣萬安就馬上前往基泰大直工地，視察塌陷住宅拆除情況。蔣萬安表示，整個拆除作業都還在計畫上，目前採取「上咬下敲」的方式，希望能將對周遭用戶造成的影響降到最低。

蔣萬安說，目前拆除的相關作業，希望能在10天左右完成，「我們當然還是要視整個建築物的結構，以及最主要安全的考量。」蔣萬安說，對於周遭民宅，目前都已經架設監測儀器，每天都會把相關數據完整公開，並即刻將資料送交台北市建築師公會進行判讀，確保安全無虞。

至於針對都發局將於28日舉辦公辦都更說明會，蔣萬安表示會尊重住戶的意願，也會請都發局準備好資料，與居民們妥善溝通；同時在10月份會召集周邊住戶，也會舉辦說明會，屆時周邊住戶們有高度共識，希望由市府來進行公辦都更，也都完全尊重住戶們的意願。