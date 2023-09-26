裕隆城無印良品門市成為示範店，經過將近4個月的裝修，今亮麗開幕。（高鈞麟攝）

為推動淨零碳排，農業部林業署在裕隆城打造首座國產材裝修示範賣場，使用國內人工林生產的柳杉、台灣杉CAS規格材，讓消費者實際感受以國產材裝修的優質空間感。林業署表示，門市共使用約20立方公尺的國產材，固碳量約3.5公噸，透過打造國產材裝修賣場連結起生產端和消費端，貨架上同步展示友善環境小農產品，為「永續林業 生態台灣」盡一份心力。

林業署指出，國內木材使用量以建築、裝修為大宗，為鼓勵室內裝修時選用國產、合法並通過驗證的木材，5月份公開徵求「樓地板面積100坪以上、願意使用具驗證標章國產木竹材製品裝修」的示範場域。

林業署表示，經過評選，裕隆城無印良品門市成為示範店，經過將近4個月的裝修，今亮麗開幕。讓更多民眾在休閒、消費之餘，感受台灣木竹材裝修所營造的空間美感與質感。

林業署說，木、竹材產品攸關建物與居住環境的安全性，為把關台灣木、竹材原料及產品的品質，鼓勵業者參與驗證；而為了讓通過驗證並獲得標章的國產材，從遙遠的森林變成日常空間，從生冷名詞變成可觸及的鄰居，有了「公共場域運用國產木竹材補助評選辦法」，促成首座使用國產材裝修的示範賣場，民眾可感受國產材獨有的香氛與質感。

林業署補充，因應近年國際淨零碳排趨勢，植樹造林及改善林地管理是最容易增加自然碳匯的途徑，木竹材的永續生產利用益顯重要。台灣在「保護天然林」和「有效經營利用人工林」的兩大方針下，以增加森林面積、加強森林經營管理、提高國產材利用率三大策略提升森林碳匯功能，兼顧森林生態系服務價值與產業經濟。