日本知名AV天后三上悠亞在上月16日、同時也是她生日的當天在社群上發文宣布正式引退，讓不少粉絲感到十分失落，不過現已退役的她仍用心經營社群，不時在其上更新生活點滴。近日，她現蹤名古屋車站，雖然全身「包緊緊」，但洩露出的女神氣質仍吸引不少粉絲前來觀看。

三上悠亞退役後仍活躍與網路，轉行成YouTuber經營個人頻道，目前已累積逾105萬名粉絲追蹤。此外，她在引退前推出的一本全裸寫真集《Last your…》也引發粉絲們瘋搶，還開心宣布加印的消息，顯見她的人氣並未因引退而退燒。

近期，三上悠亞遭捲與傑尼斯男團「Kis-My-Ft2」成員千賀健永、「浪花男子」成員長尾謙杜的劈腿風波，但她看似心情不受影響的在社群上曬出多張生活點滴照，從畫面中可見，她身穿深色條紋毛衣，戴著帽子及口罩，現蹤於名古屋車站，由於服飾的緊身剪裁設計，使她凹凸有致的傲人身材在鏡頭前全都露，而在照片中，還可見到她看似「衣服未穿好」而小露香肩的畫面，模樣十分吸睛。

此外，由於她出身自名古屋，因此貼文中的配文寫下「地元」等字句，即表明自己是當地人的意思。而相關貼文曝光後，截至目前已吸引逾10萬名粉絲前來朝聖，紛紛留言：「歡迎回家」、「我想你了」、「即使是戴著口罩，也可感覺到你的美麗」、「真的很可惜沒認出你。」