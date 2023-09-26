菲律賓海岸防衛隊昨天拆除中國在南海黃岩島設置的浮動屏障後，今天表示中國海警已經清除屏障的殘餘物，且雙方沒有對峙或衝突跡象。

路透社報導，菲律賓昨天執行所謂「特別行動」，切斷中國在黃岩島（Scarborough Shoal）設置、長300公尺的浮動屏障。由於黃岩島是亞洲最常出現主權爭議的島礁之一，因此這項舉動很可能使過去一年來已惡化的菲中關係變得更糟。

菲律賓海防隊的一名發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）准將告訴菲國DWPM電台與ANC新聞台，海防隊員扮成普通漁民搭乘一艘小船抵達現場，隨後切斷球型浮標連成的屏障，並將錨拿走。

他說，海防隊員船隻到達的地點，是中國自2012年起控制黃岩島以來菲船距離該島最近處；中國海警的反應則有所節制。

塔瑞耶拉指出，當時附近有4艘中國海警船，對方看到菲律賓船上有媒體記者後，「（態度）就沒那麼強勢」。

塔瑞耶拉表示，中方發現他們的屏障不再連成一線並封住環礁出入口後，過了幾小時就將屏障移走。

黃岩島是菲律賓主要漁場，距離菲國本土約200公里，位於其專屬經濟區（EEZ）內，數十年來斷斷續續出現主權紛爭。

中國今天僅表示，他們的海警已採取行動擊退一艘「入侵」其水域的菲律賓船隻，未直接提及上述屏障。

中國聲稱對包括黃岩島在內的幾乎整片南海擁有主權，儘管2016年的南海仲裁案結果否定中國的主權聲索，但北京不承認這項裁決。

針對移除中國屏障的行動，菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）今天對媒體記者表示，這麼做是貫徹菲方對南海的立場。

「法理上來說，我們有權行使我們的主權和主權權利，因此這麼做符合我方立場。」