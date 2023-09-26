為持續深化閱讀推動策略，提升學生未來競爭力，新北市教育局今（26）日舉辦閱讀推動教師授證典禮，全市公立國中共145名教師獲頒證書，更邀請近年獲教育部閱讀推手獎項及資深閱推教師分享經驗，112學年度更透過14校跨校社群，凝聚全市公立國中閱讀推動教師的能量，齊力推動閱讀。

教育局長張明文表示，閱讀是個領域學習的根基，也是未來競爭的關鍵，新北市自109學年度起，便透過各項系統培育閱讀推動教師，包含校校有閱推教師、跨校社群、培力研習等，不僅近3年每年皆有2所國中獲教育部閱讀磐石獎，連年皆有閱讀推動教師獲得教育部閱讀推手，也期許112學年度教師能持續大力推動閱讀。

今授證典禮邀請多名資深閱讀推手分享閱推心路歷程，其中來自三多國中的彭待傳，今年剛獲得教育部閱讀推手獎，他不僅經常參與各類閱讀與圖書館相關的初階、進階研習及培訓課程，也回到校內跨域分享，並不斷升級閱讀培訓課程，讓學生在閱讀世界裡進行學習與思辨。

而去年獲得教育部閱讀推手的自強國中教師郭玫君，則透過集結教師閱讀社群、閱讀增能研習及社會的資源，使閱讀成為校內日常，秉持著校內「人人都可以是閱讀推動教師」的目標，與學校伙伴跨域共同設計課程，引導學生體驗閱讀的樂趣。

新北市閱讀教育核心工作小組召集人，新泰國中校長陳玉芬提到，資深閱推首的分享，能幫助新手閱推教師了解閱讀推動的多元面貌。今年除了持續規畫議題豐富多元的增能研習外，更規畫14個國中跨校專業社群的運作，讓各校閱推教師共同培力、深化閱讀推動策略及引導學生自主學習模式。

教育局表示，新北市公立國中校校皆有閱推教師，112學年度將持續規畫增能研習及提供資源，針對閱讀議題進行跨校分享、經營跨校社群、舉辦初階及進階研習，積極支持閱讀推動教師大力推閱讀。