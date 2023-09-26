勞保保費負擔比率，由雇主負擔70%、勞工自行負擔20%、政府補助10%，坊間公司行號為節省人事成本，常有「高薪低報」的情況。事實上，企業對於勞工的投保薪資「高薪低報」是違法的。

勞保投保薪資級距分為13級，從最低26400元到最高45800元，投保薪資攸關各項給付的金額，尤其是退休後老年年金，投保薪資級距不同，會造成很大的差異。

「高薪低報」直接影響勞工各項給付金額，以退休後請領老年年金給付為例，假設月薪在第10級40100元，被低報為第4級30300元，年資30年，年金給付公式以多數人適用的B式(平均月投保薪資×年資×1.55%)計算，原本每月可領18646.5元，被低報後變成只能領14089.5元，每月少領4557元，以退休後生活20年估算，將少領109萬3680元。

因此，雇主「高薪低報」對勞保權益影響很大，勞工一定要特別留意。

新北市淡水知名伴手禮店「海邊走走」，曾經以「有餡」肉鬆蛋捲獲選金馬禮品，負責人游盛凱遭內部員工檢舉，公司申報勞健保三合一費，將員工薪資「以多報少」，藉以減少公司支付勞保費、勞工退休金。士林地院日前審結，依詐欺得利罪，判處游應執行有期徒刑5月，緩刑2年，全案仍可上訴。

法院審酌，游無犯罪紀錄素行尚佳，惟貪圖節省公司勞保費、勞工退休金提繳金額等支出，低報員工薪資，損害員工權益，及勞健保主管機關對於保險管理正確性，使海邊走走公司獲得不法利益。其坦承犯行，已補繳應繳差額和相關罰鍰，且與提告員工和解，依照詐欺得利罪3罪，各處3月、2月、2月徒刑，可易科罰金，應執行5月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。