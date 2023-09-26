桃園市南崁五福宮「中秋博餅狀元王」今天登場，國民黨主席朱立倫與桃園市長張善政共同出席。（陳夢茹攝）

桃園市南崁五福宮為當地居民的信仰聖地，一年一度的「中秋博餅狀元王」今晚登場，博餅採擲骰子論輸贏。桃園市長張善政、國民黨黨主席朱立倫一起參與活動，朱更曝原本侯友宜也要一起回桃園相聚。

相傳鄭成功部隊當年駐紮在台灣、廈門及金門時，為解官兵鄉愁並凝聚士氣， 特別在中秋前夕舉辦博餅活動。博餅採擲骰子論輸贏，因時空轉變而日漸失傳，在中華博餅文化協會推廣下，五福宮於2010年舉辦首屆「中秋博餅狀元王」活動。

五福宮主委陳宗賢表示，中元是地方民俗，中秋是家庭團聚的節日，至今已經舉辦了第12屆，今年更與誠聖宮一起合作譜曲「美麗蘆竹」未來也會繼續傳唱下去。他還說，感謝主席、前縣長朱立倫的到來，希望市府繼續支持五福宮的活動，期盼中秋節月圓人團圓。

張善政說，博餅比賽很有歷史，就跟南崁五福宮在地方相當具有歷史一樣，在鄉親心中占有一席之地，市府文化局本來就應該支持在地活動，更承諾每年的經費只會多不會少，鼓勵五福宮繼續將這項活動傳承下去。

朱立倫表示，每年自己都會回到五福宮參拜，今天特別要來見證「得狀元」的特殊時刻。他也大讚張善政最重視文化、歷史傳承，會讓這項傳統持續傳承下去，另還透露原本新北市長侯友宜也要一起合體、回來桃園相聚，只可惜侯友宜現在人還在彰化，來不及趕回來。