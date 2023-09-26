高雄市長陳其邁日前出席「模範教師頒獎典禮」宣布，將發放敬師禮券600元提供給辛苦的教師，卻遭高雄市教育產業工會指僅發給教師，叫校園內其他教職員情何以堪。陳其邁今天市政會議中拍板，除任課教師外，無論公私立高中職以下乃至幼兒園，所有職員、約僱人員、教保人員等都能領，統計約有3萬2900位受惠。

24日陳其邁出席「模範教師頒獎典禮」時，宣布今年教師節將致贈全市教師每人600元敬師禮券，雖是美意一樁，但高雄市教育產業工會創會理事長劉亞平表示，禮券只有發給教師，沒有包含校園其他職員工，但學校其他職員同樣為教育付出，建議陳其邁「好人做到底」，避免打擊校園其他職員士氣。

陳其邁今天在市政會議中拍板，高雄轄內市立、私立、國立高中職以下學校及幼兒園編制內之教職員工，包含專任運動教練、長期代理教師、約聘僱人員、教保人員等，將致贈敬師禮券600元，藉此在教師節前夕，感謝參與相關教育工作的夥伴。

除敬師禮券外，陳其邁表示高雄正逐步推動各項照護教師政策，如優於中央實施代理教師完整聘期、增設資訊組長、降低中小分散式資源班師生比、精進校園導護並委外人力、提高教職員健康檢查額度及擴大補助對象等，期望打造更加優質教育環境。