知名旅遊分析業者ForwardKeys日前公布今夏航空旅遊市場主要趨勢，今年7月、８月最多旅客入境的前5大國家為美國、西班牙、英國、義大利、日本。其中，美國在這2月吸引11%國際旅客造訪。

知名旅遊網站Travel Daily Media周一（25日）報導，總部設於西班牙的ForwardKeys以今夏全球旅遊市場表現數據，與疫前2019年、去年（2022年）相較，今年7月1日至8月31日，航班預定量比2019年同期低了23%，比去年同期高了31%。分析報告提出今夏旅遊市場幾大趨勢，包括：美國舉足輕重、新冠肺炎大流行過後未見全面復甦、遠東地區加速發展、以暖熱海濱度假出名的國家復甦力道最佳、熱浪實際影響程度有限。

ForwardKeys發布3大榜單，台灣在訪客數最多的前40名位居32，比疫情前少53%，比去年增8.09倍；出國人數前40大，台灣名列17，比疫情前少39%，比去年增7.39倍。成長幅度最大的前40名，台灣未上榜。

亞洲旅遊市場2023年明顯回溫。

以定期航班預定比例計算，美國吸引11%的國際旅客。第6至第10名為法國、墨西哥、德國、加拿大、土耳其。中、港、台名次各為11名、29名、32名。美國出境旅遊人數也很可觀，佔全球客源18%居首，其次為德、英、加、法、南韓、中國大陸、日本、西班牙、義大利。

復甦力道方面，多數國家進步百分比都有2位數，但未達疫情前水準。成長表現最佳的前十名清一色是長年以溫暖水域海灘聞名的國家，而且來客數均已超過2019年夏天，表現最好的是哥斯大黎加（增19%），其次為多明尼加、哥倫比亞、牙買加、波多黎各、阿根廷、希臘、巴哈馬、墨西哥。

今年夏天全球各地旅遊市場已見明顯復甦。（示意圖／Shutterstock）

傳統客源大國恢復程度差異不小，表現最好的是美國，出境人數比去年同期增17%，比2019年同期僅低1%。與2019年相較，德國低21%、英國低20%、南韓低28%、中國大陸低67%、日本低53%、義大利低24%。

遠東地區去年夏天旅遊市場尚未完全解封，今夏大幅成長，十大客源國有3個在遠東，南韓、中國大陸、日本依序排名第6到第8名，分別比去年成長了2.41倍、82.19倍、2.19倍。入境人數前40名至少4分之1在東亞，除了中港台與日本，還包括南韓、泰國、越南、新加坡、印尼、馬來西亞。今夏電視螢光幕的希臘、葡萄牙等國熱浪與野火看起來很嚇人，但對旅遊業實際影響有限，因為大多數旅客早已預定行程。

ForwardKeys指，繼疫情期間美國旅客支撐加勒比海市場、去年湧入歐洲之後，中國大陸出境旅客今年已加入復甦行列。今年第4季與明年市場則是樂觀可期，第4季航班預定量僅比2019年同期少了4%，2024第1季則高了3%。今年第4季展望最佳的是中東、中美洲、加勒比海地區，航班預定表現比2019年同期大增37%、33%、24%。