許多人都會在好市多定期採購滿足生活需求。一位女子近日在好市多買了某款燕麥奶後，決定拿來取代牛奶泡咖啡，沒想到味道相當讓人驚豔，成本也相當低廉，讓她大讚「好喝不求人，錢真的就是這樣省出來的」，貼文曝光後引發熱議，不過有內行人提醒，該款燕麥奶其實有加牛奶，不適合對牛奶有忌諱的人飲用。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她使用K牌核桃燕麥牛乳取代牛奶泡咖啡後發現，咖啡味道相當香濃，且由於價格低廉，換算下來一瓶只要15元，讓原PO決定直接加入2瓶燕麥奶，「再加咖啡粉下去， 35塊不到吧！」，最後泡出不加一滴水的燕麥拿鐵，讓她感到相當滿意。

對此，許多網友紛紛回應，「之前小孩喝一半不喝，我倒進咖啡裡意外很好喝」、「經濟又實惠」、「謝謝分享！那個燕麥奶小孩都不喝，媽媽終於有方式處理掉了！」、「這樣泡拿鐵真的省！」、「我也都拿這款燕麥奶加濃縮！超愛！」、「沒想到還可以這樣搭！謝謝分享」。

還有不少人分享，其實不只咖啡，只要可以加牛奶的飲料都可以替換成燕麥奶，「套阿比」、「看了之後馬上試試加紅茶，也很讚欸」、「我也是立馬想到來加茶」；不過也有人提醒，「是說這個還是有牛奶喔，外面燕麥奶是真的沒有牛奶」。