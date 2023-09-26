中央社及中國時報等媒體，25日陸續接獲署名「Boys bomb」及「邱國政」（冒名國防部長），並分別以電子信箱「[email protected]」、「[email protected]」寄送恐嚇電子郵件，內容均為「已在某處安裝炸彈，要求在一定時間內刪除所有Linbay好油事件的新聞，否則將進行引爆」等恐嚇言論。

刑事局電偵大隊分析恐嚇郵件內容語法，及重複涉案的Gmail信箱「[email protected]」，與先前署名「唐澤貴洋」、四處恐嚇高鐵、機場等公民營機構的大陸籍嫌犯張海川犯案手法相符，張嫌已於去年6月14日被台中地檢署發布通緝，刑事局將持續循「兩岸共同打擊犯罪合作機制」通報陸方協助查處。

警政署已責成刑事局及轄區警察局加強相關安全維護工作，提醒有心人士利用網路進行惡作劇恐嚇行為，已違反刑法151條恐嚇公眾罪，最高可處2年以下有期徒刑。