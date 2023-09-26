騎乘電動自行車上路的民眾愈來愈多，但常有民眾以為酒後騎乘電動自行車不會違反規定。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

騎乘電動自行車上路的民眾愈來愈多，但常有民眾以為酒後騎乘電動自行車不會違反規定，經員警解釋後才恍然大悟，台南市警察局新營分局統計，去年取締電動自行車酒駕計52件，而今年迄今就已經舉發90件。

新營分局中山路派出所員警日前行經新營區新進路，發現越南籍黎姓男子騎乘電動自行車行進間搖晃不穩，上前攔查時，聞到其身上有濃厚酒味，酒測值高達0.58毫克，最後黎男被依公共危險罪嫌送辦。

有鑑於此，新營分局也多次利用機會向雇主及仲介公司加強宣導，避免外籍移工因語言、文化、生活習慣不同及欠缺對法令的認知，無心或貪圖方便違反交通法規。

警方表示，電動自行車屬於電力發動的「動力交通工具」，只要酒後騎乘微電車上路，酒測值超過0.15毫克，就會依違反道路交通管理處罰條例處1200元至2400元；拒絕酒測處4800元，同樣都必須當場禁止駕駛且車輛移置保管。

另外酒測值超過0.25毫克以上，警方除了開單舉發，還會依公共危險移送法辦。中秋連假將至，警方提醒，民眾飲宴、聚餐前可先指定未飲酒人員駕駛，餐廳、販酒業者等亦應負起社會責任，多協助顧客利用計程車隊及代駕服務。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！