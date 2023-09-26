文化大學運動教練研究所校友連珍羚，被譽為台灣柔道一姊。她第4度叩關在杭州亞運，拿下生涯首面亞運金牌。連珍羚是努力型選手，除了柔道之外，她在文化大學的多位老師鼓勵下完成研究所學位，她也經常以日本柔道之父嘉納治五郎名言「精力善用，自他共榮」勉勵學弟妹。

連珍羚為我國柔壇第一位旅日職業選手，有「柔道女王」美譽。文大表示，當年在文大體育館館長江界山、主任魏香明與柔道教練鄭吉祥因緣牽線之下，回到台灣選擇文化大學就讀。

鄭吉祥教練鼓勵連珍羚一定要繼續進修念書，因為運動選手的職業生涯是短暫的，唯有推廣柔道教育才能培養台灣更多的選手，更能延續柔道生涯走得長久。連珍羚也不負老師的期望，不但順利拿到碩士學位，更在柔道體育競賽上拿下她心目中最好的成績。

連珍羚在文大就讀期間，和柔道教練廖俊強師生情誼濃厚，目前正在杭州亞運擔任評審的廖俊強說，連珍羚品性良好，對於未來每一步都走的踏實，個性極為穩定，加上長年在日本求學，培養穩紮穩打務實個性，每一次的競賽都是她一步一步打下的好成績。

文化大學也提供最佳的學習環境與念書優勢，也讓優質的國家好選手，能夠無後顧之憂，拿下最亮眼的好成績。

文大指出，在校期間，連珍羚多次接受訪問時表示，「選擇文化大學就讀研究所，就是有好的教練，也能提供最佳的學習環境與唸書優勢。」雖已畢業，但連珍羚對文大學弟妹仍極為照顧，因此連珍羚每一次出賽，學弟妹都會給予學姊最大的鼓勵與支持。

連珍羚也經常以柔道界經常引用的柔道之父嘉納治五郎名言「精力善用，自他共榮」勉勵學弟妹，意思就是要將力量做最大運用，同時也要和夥伴們一起成長。

連珍羚曾於2015年布達佩斯柔道大獎賽中以4連勝摘下台灣柔道史上的第一面大獎賽金牌。2016年連珍羚以世界排名第13名參加巴西里約奧運女子57公斤級賽事，最終獲第5名創下台灣女子柔壇在奧運的最佳成績。2017年連珍羚於巴庫柔道大滿貫賽金牌，成為我國史上首位在大滿貫系列賽事中獲得金牌的選手。