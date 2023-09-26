天后蔡依林近期才結束海外巡迴演唱會，下個月本來要飛到英國、美國、澳洲參加音樂節，卻突然宣告取消了，現主辦單位也透露原因，並開放購票觀眾退款。

主辦單位今（26日）宣布，「由於專輯製作日程調整，蔡依林將無法參加CCURRENTT原定於10月15日倫敦站、10月28日洛杉磯站、11月26日雪梨站的演出。」並開放購票觀眾退款。

其實，距離蔡依林上一次發專輯已5年多，不少粉絲都敲碗新專輯趕快發行，之前出席活動時，被問到新專輯進度，她笑稱專輯的構思百分之百已確定，只是現在在把拼圖拼上的過程，透露「現在進度約0.5成」。

不過現在蔡依林取消歐美演出，專心製作專輯，也讓粉絲相當期待她會推出怎麼樣的全新音樂風格。蔡依林日前才過43歲生日，她也在受訪時提到生日願望是身體健康，還有希望笑口常開、心想事成，而她巡演和吃播節目結束後，會先休息一段時間，出國旅遊散心。