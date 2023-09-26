屏東明揚國際工廠大火，確認造成9人死亡1人失聯，包含4名消防員殉職，超過百人輕重傷；屏東縣消防局長許美雪對於爆炸原因兩度改口，遭外界質疑過去學經歷與消防無關、沒有實戰經驗。對此，前內政部長李鴻源也直言「蠻詫異」，政務官不該把手伸到中階人事，這種要人命的位置還是應該要回到專業。

屏東明揚國際工廠大火釀4名消防員殉職，屏東縣消防局長許美雪第一時間稱「消防員一射水就爆炸」，事後又改口稱「沒射水就爆炸」，引發爭議，許美雪的學經歷遭質疑，在警大是公共安全系畢業，過去在行政院新聞局任職，沒有任何第一線消防經驗，卻能當消防局長，而許美雪被發現是前府秘蘇嘉全妻子的同學，因此也被懷疑是靠閨密上位。

前內政部長李鴻源25日在直播節目《阿姐反抗軍》表示，其實他看到許美雪「蠻詫異的」，不管藍綠政務官，不要把手伸到中階的人事，這種要命的位置，還是要回歸專業。

李鴻源表示，過去任命消防局長，一定會找有歷練的，最好是要在第一線有戰功，一步一步到最後有能力擔任局長，第一線指揮官到現場要在很短時間內做出判斷，要知道怎麼攻入火場，這需要非常好的經驗。

李鴻源也提到，警消人事的任命，不能以任用文官的思維來考慮，他們對期別非常在意，要是把學弟調上去當署長或局長，單位就很難帶得動，所以任命人事時一定要尊重他們的規則。

李鴻源直言，追溯這次屏東慘劇的根源，還是因為台灣「防災沒專業」，他長期呼籲成立防災總署，要建立各重要建築、地方管線部署等資料，高雄氣爆最後會成為悲劇，就是因當時高雄消防隊員雖很早就到現場，可是根本搞不清楚是什麼漏了，管線埋在地下，裡面什麼氣體也不清楚，開關怎麼關也不知道，就這樣失去30幾條人命，再發生一次氣爆結果完全一樣，因為管線的圖資沒有建檔。