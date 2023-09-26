屏東明揚國際工廠22日發生爆炸意外，造成4名消防員不幸殉職，消防局長許美雪第一時間在火場稱「消防員灑水才引發爆炸」，事後又改口「未射水就發生連續爆炸」，遭質疑不適任，更被挖出她讀警大公共安全系，跟消防扯不上邊為何能當局長？前立委蔡正元質疑，民進黨政府用一個唸國家安全情報出身的人當消防局長10年，還用唸設計的人當勞動處長，只提拔會助選的人當官，不提拔專業，根本不把人民的命當命。

「那個花217億元的單位！」蔡正元今(26日)在臉書發文表示，小英的類男孩唐鳳，一年拿走217億元預算，包括57億元公務預算，160億元前瞻預算，還有人才培養5億元，台美交流1億元。消防署的預算卻只有不到30億元，要補助各縣市消防局新設備都拿不出手，「消防員的命不是命？」

蔡正元提到，唐鳳駭客出身，最懂得隱藏IP和地點，Linbay好油揭穿超思巴西蛋，遭到境外IP威脅恐嚇，唐鳳和他的217億元預算部門，查都不查就說不干他們的事？民進黨可厲害了，派檢察官搜索台農蛋品公司，但不搜索超思巴西蛋，因爲台農不願配合講假話，而超思很配合地拿錢。

蔡正元強調，民進黨的屏東縣政府更厲害，用一個唸國家安全情報出身的人當消防局長10年，還用一個唸設計的人當勞動處長。用這兩個人號稱提拔女性，事實上只是提拔會助選的人，而不是提拔有專業的人。「堆積30倍爆炸物的廠商，這兩個人查都懶得查，根本不把人民的命當命！」

「這些不公不義的案例，已到了罄竹難書的地步！」蔡正元直言，2024年如果不推翻民進黨，台灣不是繼續被民進黨蹂躪，就是毀於兩岸戰火。

根據《太報》8月12日報導，屏南民進黨立委提名出現僵局，前立法院長蘇嘉全及前縣長潘孟安有長年恩怨，新系參選人許展維因涉案自行退選後，英系立委莊瑞雄堅持無意願參戰下，黨內決策高層最屬意能落實「民主大聯盟」概念的屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁。