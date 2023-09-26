Qeelin珠寶即起登台，以「麒跡花園」為主題在微風松山旗艦店上打造瑰麗璀璨的珠寶花園，除了經典的葫蘆Wulu系列珠寶，也有金魚Qin Qin、舞獅Xi Xi、龍鳳等充滿東方文化元素的珠寶作品，另今年還新增了機器人造型珠寶，十分俏皮可愛，充滿街頭潮牌時尚的青春活力。

充滿吉祥與喜氣的Wulu珠寶當中，主打一款Wulu Wulu高級珠寶系列項鍊，以722顆鑽石鑲嵌成一個個葫蘆，以鏤空與實心交疊的葫蘆由大到小排列，奢華破表。

Qeelin經典Wulu珠寶項鍊。（Qeelin提供）

可愛金魚造型的Qin Qin珠寶系列，名稱源自兩條魚「親親」的趣味造型，今年新款Qin Qin項鍊，魚頭裝飾一顆鴿血紅色的橢圓形緬甸紅寶石，全球限量18件。

Qeelin可愛金魚造型的Qin Qin珠寶系列。（Qeelin提供）

舞獅造型的Xi Xi珠寶為了如實詮釋舞獅神采靈動的樣貌，由精湛的珠寶鑲嵌工藝，栩栩呈現Xi Xi舞獅的趣味和靈活性，獅子的嘴巴可以張開咬著錢幣、獅腳可以舞動，是機括工藝與設計美學的完美結合。