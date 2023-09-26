永慶房屋繼七月在「臺灣服務業大評鑑」拿下「連鎖房仲業金牌」11連霸、獲頒「亞洲最佳企業雇主獎」6連霸的殊榮，今日（9/26）在第二屆「旺旺中時房產金牌獎」頒獎典禮上，再抱回5項大獎：永續指標傑出獎、社會責任傑出獎、服務品質傑出獎、科技創新傑出獎、榮譽品牌傑出獎，是實至名歸的「台灣房仲第一品牌」。

主辦單位表示，永慶房屋連續多年推出誠實服務，如：率先揭露成交行情至門牌、真房價保證等，為保障消費者權益做出貢獻，與中時房產獎初衷「致力消除投機客的惡意炒房行為」理念一致。而且永慶房屋不以第一為自滿，持續創新推出多項有助消費者決策的服務和科技工具，如實境找房、專人導覽、買屋力找房等，帶動產業向上，值得稱許。

讚賞永慶助消費者遠離投機炒房

代表領獎的永慶房屋副總經理黃俊傑表示，持續獲獎是各界對永慶房屋的肯定，這也讓我們鞭策自己持續追求卓越、保障消費者權益並積極回饋社會。「中時房產獎」連續兩年共10個獎項的肯定，凸顯了我們在服務、科技、CSR和ESG等面向不僅獲得主辦單位、評審委員高度認同，也獲得眾多網友們神聖的一票；感謝主辦單位的籌辦，讓永慶的好，被更多人知道。

誠如永慶房屋董事長孫慶餘始終的堅持：房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益嚴格把關，所以永慶房屋宣示不炒房、不造假、不隱瞞、不與投機客合作，更以實際行動成為最積極推動資訊全面公開透明的房仲品牌。不僅因為買屋的千萬款項是許多人一輩子的心血，更重要的是，贏得客戶信賴比一次成交重要，「誠實」是永續經營的根基。

黃俊傑副總經理補充，永慶房屋長期追蹤建立「投機客資料庫」，至今已列管超過九千筆拒絕往來的投機客名單，累積推掉超過百億元的商機。此外，也規範員工及其二等親內購售屋必須通報，且兩年內不可轉售，主管延長至三年，禁止員工利用職權和資訊優勢進行短期炒作。

永慶房屋副總經理黃俊傑(圖右)從國產署長曾國基(圖左)手中，領取「永續指標傑出獎」獎座。（永慶房屋提供）

邀請同業響應 攜手永續發展

永慶房屋也在2019年領先同業和政策「全面公開成交行情至門牌」，成為第一家完整揭露的業者。接著推出的「兩大誠實房價保證」和「真房價保證」，經紀人如違反相關誠實服務承諾，造成客戶損失，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費，是業界唯一的買賣屋全保障。而「一年內成交再上市地圖」與「短期轉售成交地圖」揭露特定區域的房市短期交易狀況，避免讓消費者成為炒房投機客的受害者。

除堅持誠實服務和創新，永慶房屋更積極打造幸福職場、投入公益回饋，屢獲國內外獎項肯定。黃俊傑副總經理指出，永慶房屋的成功經驗與團隊合作的文化，也無私分享給集團旗下各加盟品牌，讓永慶集團在全台的服務規模不斷攀升，目前全台店數已突破1,600店、店數市佔達4成，人數逾2.4萬人，是台灣最大房仲連鎖集團。展望未來，永慶房屋將持續做產業的領頭羊，保障消費者權益、帶動產業向上提升，也邀請同業一起響應，為永續經營發展做出貢獻。