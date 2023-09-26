營業用車輛下期使用牌照稅10月開徵，根據統計今年開徵的車輛數有28萬輛4355萬輛，稅額12億2726萬元，年增分別增加1萬2315輛與0.37億元，4.53％及3.07％，主要是成長動力來源為疫後旅遊業復甦，租賃小客車需求帶動。

在免稅車輛當中，共計有95萬8190輛，較2022年度91萬6276輛，成長4194輛，減免稅額95億8850萬元，其中電動車有4954輛，成長2萬3378輛，成長率89.65％。計程車有9萬897輛，減免稅額約4億8834萬元。

就各種營業用牌照稅中，因為疫情後旅遊業旺盛，營業用小客車成長最多，今年有15萬0938輛，成長9471輛；稅額有4億5500萬元；其次是營業用貨車，受惠於電商商機與網購蓬勃發展，今年有8萬3479輛，成長1944輛，稅額2億9200萬元，成長737萬元。

六都之中，今年營業用牌照稅查定24.8萬輛，占全國近9成，稅額9.9億元，占比大約8成，成長1萬963輛、成長率4.63％。其中台北市成長最多，增加6043輛；其次是桃園市1270輛；台南市則有1140輛。

新北市稅捐稽徵處張世玢表示，營業用車輛使用牌照稅開徵全年分上、下兩期，於每年4月1日與10月1日分兩次平均徵收，下期的課稅期間為7月1日到12月31日。