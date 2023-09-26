三軍總醫院引進亞洲唯二的「器官照護系統（OCS）」，讓摘下的心臟不再受限於4小時的運送時間，可在體外維持跳動，甚至狀況不好、器捐過程常被丟棄的「邊緣功能性心臟」，也能有8成的移植成功率。（三總提供／林周義台北傳真）

心臟移植是末期心臟衰竭者的希望，根據統計，今年全台共有283人等待心臟移植，但至9月底，僅57人接受移植。三軍總醫院引進亞洲唯二的「器官照護系統（OCS）」，讓摘下的心臟不再受限於4小時的運送時間，可在體外維持跳動，甚至狀況不好、器捐過程常被丟棄的「邊緣功能性心臟」，也能有8成的移植成功率，今年9月順利完成首例。南部一名腦出血、呼吸心跳終止的個案成功捐心，救了北部的中年男子一命。

三總心臟血管外科主任柯宏彥指出，台灣每年都有36萬人罹患心臟衰竭，其中約有6％發展為末期心臟衰竭，這些患者以藥物治療為優先，但最標準、有效的治療是心臟衰竭。因心臟無法進行活體捐贈，移植的數量並不多，今年等候心臟捐贈的人有283人，目前僅57人移植成功，仍有200多人苦苦等待。

柯宏彥表示，器官捐贈傳統上以腦死者為主，經過2次腦死判定後，即可在心臟持續跳動下，進行大愛捐贈，但這樣的個案不多。在國外，心臟停止死亡後器官捐贈（DCD）已施行多年，這樣的作法較具挑戰，原因是心臟一旦停止跳動，就會缺血，若缺血太久，移植的效果也不佳，因此都需要經過監測，評估是否適合，且缺血時間不能超過4小時，若捐贈者、受贈者之間距離太遙遠，就無法成功。

為克服DCD的限制，三總引進亞洲唯二的「器官照護系統（OCS）」，可將器官「養」在機器中，讓摘下的心臟重新跳動。過去一些狀況不好、器捐過程常被丟棄的「邊緣功能性心臟」，經過OCD「養」的過程，也能有8成的移植成功率，且效果和傳統的腦死捐贈不相上下，有助於擴充心臟捐贈的來源。

三總今年9月9日完成全台首例經OCS移植成功的案例，捐贈者來自南部，因腦缺血而路倒，送醫後已無呼吸、心跳，經醫療團隊摘下心臟，放入機器恢復跳動後，成功將心臟往北部送，救了一名中年男子的生命。柯宏彥表示，目前這套系統並無健保給付，病患若自費需花上300萬元，希望健保署能研議納入給付，造福更多等待移植的病患。