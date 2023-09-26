「亞洲有氧天王」潘若迪全民運動舞曲〈Here We Go〉，今（26日）全面上架，他長年推廣「輕鬆簡單、輕鬆玩」健身觀念，此次舞曲由自己譜寫出貼近生活又饒富節奏的歌詞，並集結40年有氧教學心法，設計出符合台灣人的「機車舞」。演藝圈好友吳宗憲、小S徐熙娣、于美人、吳珊儒、陳漢典、黃路梓茵、沈玉琳、坤達、林柏昇、林襄、夏語心、薔薔、白家綺、小鐘、馬力歐等40位藝人力挺潘若迪，錄祝賀影片，每人全騎上隱形機車，隨他大跳機車舞，他感性說：「謝謝這麼多好友，一起來見證我一圓歌手夢。」

潘若迪全心投入單曲，全程參與企劃發想，他表示會設計機車舞，源自於台灣機車人口數超高，估計全台至少有超過1400萬輛的機車，平均下來就是每2個台灣人就有1人是機車族，他說：「機車久坐容易造成腰椎不舒服，再加上2隻手出力不平均，所以設計出這套簡易的身體平衡運動，除了機車族，也適合各年齡層，是一項全民有氧運動。」

他也為歌曲填詞，將自己推廣的運動理念，以朗朗上口的方式，融入歌曲之中，像是「人生無常，你要知道，跑跑跳跳，這真的很重要」，就是他常掛嘴邊的「要活就要動」理念延伸。而隨著歌曲不斷催上油門、加重節拍，進到重拍洗腦副歌「Here we go Here we go Here we go now」時，潘若迪說：「保證會勾引聽眾的腳趾不自覺打節拍，跟上機車舞節奏，然後會忍不住站起來跳動，絕對釋放能量，有氧心跳120。」

眾藝人錄製的祝賀短影片，會隨著單曲上架後，每天在潘若迪的社群媒體陸續釋出，其中小S和薔薔跳出火辣、吳宗憲深藏不露、陳漢典堪比專業舞者、坤達和林柏昇默契合拍、沈玉琳將浮誇玩出新高度，潘若迪說每支影片包準吸睛。經紀公司艾迪昇總經理林志遠表示，潘若迪推廣運動深植人心，深受各大廠商喜愛、信任，整年度受邀不斷，希望這波機車舞能掀起新一波全民運動，他看好《Here We Go》後勁，向尾牙、活動廠商喊話，「炒熱氣氛兼顧全民運動，就找潘若迪」。