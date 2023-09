「亞洲有氧天王」潘若迪全民運動舞曲〈Here We Go〉,今(26日)全面上架,他長年推廣「輕鬆簡單、輕鬆玩」健身觀念,此次舞曲由自己譜寫出貼近生活又饒富節奏的歌詞,並集結40年有氧教學心法,設計出符合台灣人的「機車舞」。演藝圈好友吳宗憲、小S徐熙娣、于美人、吳珊儒、陳漢典、黃路梓茵、沈玉琳、坤達、林柏昇、林襄、夏語心、薔薔、白家綺、小鐘、馬力歐等40位藝人力挺潘若迪,錄祝賀影片,每人全騎上隱形機車,隨他大跳機車舞,他感性說:「謝謝這麼多好友,一起來見證我一圓歌手夢。」

潘若迪全心投入單曲,全程參與企劃發想,他表示會設計機車舞,源自於台灣機車人口數超高,估計全台至少有超過1400萬輛的機車,平均下來就是每2個台灣人就有1人是機車族,他說:「機車久坐容易造成腰椎不舒服,再加上2隻手出力不平均,所以設計出這套簡易的身體平衡運動,除了機車族,也適合各年齡層,是一項全民有氧運動。」

他也為歌曲填詞,將自己推廣的運動理念,以朗朗上口的方式,融入歌曲之中,像是「人生無常,你要知道,跑跑跳跳,這真的很重要」,就是他常掛嘴邊的「要活就要動」理念延伸。而隨著歌曲不斷催上油門、加重節拍,進到重拍洗腦副歌「Here we go Here we go Here we go now」時,潘若迪說:「保證會勾引聽眾的腳趾不自覺打節拍,跟上機車舞節奏,然後會忍不住站起來跳動,絕對釋放能量,有氧心跳120。」

眾藝人錄製的祝賀短影片,會隨著單曲上架後,每天在潘若迪的社群媒體陸續釋出,其中小S和薔薔跳出火辣、吳宗憲深藏不露、陳漢典堪比專業舞者、坤達和林柏昇默契合拍、沈玉琳將浮誇玩出新高度,潘若迪說每支影片包準吸睛。經紀公司艾迪昇總經理林志遠表示,潘若迪推廣運動深植人心,深受各大廠商喜愛、信任,整年度受邀不斷,希望這波機車舞能掀起新一波全民運動,他看好《Here We Go》後勁,向尾牙、活動廠商喊話,「炒熱氣氛兼顧全民運動,就找潘若迪」。