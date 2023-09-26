温昇豪出席名錶活動。（粘耿豪攝）

明揚國際大火造成9死1失聯111輕重傷的悲劇，尤其4位英勇消防員殉職更讓全民哀痛不捨。曾在消防職人劇《火神的眼淚》飾演消防員的温昇豪，老家在屏東、爸媽也住在屏東，他26日出席名表活動表示，因為與屏東縣長周春米也熟識，原本才想要南下感謝縣長包場招待老人、志工看他主演的電影《我和我的賽車老爸》，沒想到發生憾事，「看到他們忙得焦頭爛額、人仰馬翻，心情也很糾結，畢竟自己曾經這麼貼近這行業」。

温昇豪認為，所有救災SOP、制度其實都來不及應變所有突發狀況，這是鐵錚錚的事實，在現場不管是攻或棄守，就是聽從指揮官，大家要苛責時應該設身處地思考，「究責是一定要究責，但不是在這人仰馬翻時，會讓事情變複雜，不要在這傷口上撒鹽，也不要苛責基層和現場指揮官，旁人毋須置喙，也不要見縫插針」。他感嘆：「生而為人，沒有人願意看到這種事情發生。究責的機制要啟動，但不是在這當下，這時就是要先負責，再來究責」。

他因拍戲曾與消防員共事，知道他們工作繁重，「出勤務誰不希望自己消防生涯是太平無事，很多消防員都不敢跟家人說自己是第一線，都說是後勤，因為勤務壓力太大了」。他說自己在災難發生後第一時間沒有發文，是因為說什麼都不對，「發生在我的故鄉屏東，我跟縣府縣長也都熟識，第一時間就讓子彈飛一下吧。但心情確實比一般百姓還沈重，也不想在這時多講什麼被認為湊熱鬧」。

與他正合拍中視新戲《開創者》的安心亞、蔡淑臻兩個好朋友，今年同時入圍金鐘獎女主角獎，覺得手心手背都是肉的他誇兩人都很棒，自己還是先「閉嘴」好了，又忍不住開玩笑：「萬一有一個人中、一人沒中，頒獎典禮第二天我在拍戲現場可能都不敢靠近，只敢偷偷傳簡訊寫『親愛的』或『寶貝』恭喜，哈！希望她們都開心啦，而且她們以後也一定都還有很多機會拿獎！」對於自己今年缺席，他說也不是沒有得失心，但真的沒差，畢竟他已經入圍過7次，其中5次入圍男主角獎，拿過1次男配角，「入圍次數應該僅次於張晨光、龍劭華兩位前輩」。

資深藝人賴佩霞加入總統大選戰局、成為郭台銘副手掀熱論，向來被認為是演藝圈社會觀察家的温昇豪對參選從政是否有興趣？「完全沒有！我可以演政治人物，但不要真的從政，因為太辛苦，且不是做自己想做的事，政治是眾人之事，牽涉到眾人的事太累了，要做事有很多方法，有位置是最好的，但沒有位置也有沒有位置的方法！」

至於近來再掀話題的「博愛座」，他認為博愛座沒必要取消，因為法律永遠是人性道德的最後一道防線，「這是教育問題，是可以訓練的，人要有惻隱之心，當看到有人不舒服就是起來讓座啊！博愛座就是優先給有需要的老弱婦孺。」

他籌備近3年的新戲《整外春秋》確定將於11月中下旬開拍，預計拍到明年農曆年前後，男女主角已經搞定， 他苦笑說：「光是管劇組的事就焦頭爛額了，如何管眾人之事？」但覺得這就是自己的使命感，希望把台劇再拉到國際規格，「夜深人靜時會流下兩滴清淚，但某種程度又覺得有點爽，就是痛並快樂存在！」他有信心這是一部會讓人期待的作品。

出席名錶活動的他，回憶人生第一支手錶，是小學三、四年級時爸爸買給他的陽春電子錶，為自己買的第一支手錶則是來自高中時打工薪水，「真正入手高級腕錶，是31歲第4次以《犀利人妻》入圍金鐘獎但槓龜，不是安慰自己，是告訴自己要再接再厲。」他透露當時出席金鐘獎時戴著是在名錶界大老的乾媽贊助、價值40、50萬的錶，金鐘槓龜後，乾媽說「媽媽送你這支錶」，也從此帶領他進入高級腕錶的世界，至今也蒐藏了10幾支錶，讀小五的女兒偶爾還會拿他的錶把玩。

他跟女兒感情好，每天都要跟女兒抱抱，女兒三年級就被男生告白，說有男同學喜歡她，不過他一臉自信地說：「她比較喜歡她爸！ 她真的很愛我！可能一出生沒多久我就在大陸工作，每次看到爸爸就很興奮。」而他只要人在台北，不管前一晚忙到多晚，一定親自接送女兒上學，下午如果時間允許也會去接她放學。