生涯首次征戰亞運賽場，20歲跆拳道小將林唯均在第1回合錯過最關鍵的那1秒，被韓國朴慧真連拿4分逆轉，錯失先馳得點的機會，最後以1比2惜敗，經過一段時間沉澱、準備離開場館時，林唯均心情還是很難過，「最恨就是那1秒，不應該防守，應該跑出去。」

林唯均在第1回合時比賽時間還剩10秒時還取得6比3領先，但韓國對手朴慧真在最後1秒中連續2個中端得分，一眨眼的時間就把戰局逆轉，儘管林唯均第2回合拿下，但關鍵第3回合又是在倒數1分鐘時遭到逆轉，最後無力反撲，只能眼看對手開心慶賀。

「如果第1回合最後沒有被得分，第2回合拿下就應該能拿到金牌了，最後一秒的疏失變成要打第3回合，體力也有點下滑。」時間終了時林唯均也氣力放盡坐在場上淚崩，遺憾情緒到頒獎時都還在啜泣。

雖然首次征戰亞運與金牌擦身，林唯均仍對自己能站上頒獎台的結果感到滿意，但更多的還是悔恨，「還是差一點，如果最後幾秒沒有鬆懈的話，結果就會不一樣。」

而林唯均原本是打57公斤級，但為了亞運改參加53公斤級，教練劉祖蔭透露，林唯均入選代表隊時才大一，成長時期身體變化、肌肉增長，但為了力拚代表隊資格，愛吃的她只能忍耐，降了將近10公斤，他不忍的說：「看她過磅時一身皮包骨，如果是我自己的女兒也會不忍心。」