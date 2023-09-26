網紅「科七」是名攝影師，曾與藝人KID合作YouTube節目《野人七號部落》，但2年前就拆夥退出，如今他經營社群分享攝影照片，在Instagram擁有6.5萬粉絲，近日驚爆他涉嫌透過網路以泰達幣購買第二級毒品大麻，警方到住處搜索出1.5公克的大麻、大麻煙油，科七今（26日）發布聲明：「我明白我的行為給大家帶來了困惑和不安，我深感抱歉」。

科七透過Instagram發布聲明：「親愛的大眾和社會各界朋友，我在此感到非常遺憾，必須就最近的事件向列位道歉。我明白我的行為給大家帶來了困惑和不安，我深感抱歉」，他強調自己已經離開YouTube節目《野人七號部落》許久，這期間發生的事情與《野人七號部落》毫無瓜葛，也知道這次的事件對大家來說是極大的震撼，也對他的生活產生了很大的影響，會願意配合警方進行任何調查。

科七發布聲明。（圖／翻攝科七Instagram）

他表示：「我要向所有的大眾道歉，並與媒體記者和社會大眾懇請，不要因此事件而影響到現在野人七號的團員們及其他合作夥伴。」他將全力以赴面對接下來的所有結果，同時努力改變自己，避免類似事件再次發生，也希望經歷這次事件能成為成長契機，讓更多人警醒，遠離不良行為和選擇。「最後，我再次對我的行為表示深切的歉意，也對大家的理解和支持表示感謝，我會盡一切努力，讓自己成為更好的人，也不辜負大家對我的期望，謝謝各位的理解和寬容」。

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