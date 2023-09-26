臺北市文化局長蔡詩萍、影委會總監饒紫娟與本屆評審合影。（陳俊吉攝）

張哲豪轉戰幕後獲肯定。（陳俊吉攝）

第15屆「拍台北」電影劇本徵選今（26日）舉行頒獎典禮暨交流會，由曾寶儀連莊擔任主持人，台北市文化局長蔡詩萍親自到場頒發評審感謝狀，並稱「我也是寫作的人，對於用文字傳達劇本的想法，致上崇高的敬意，最後祝福入圍得獎的朋友，得獎只是一個開始，創作的路還很漫長，正因為漫長，所以未來充滿各種可能性」，台北市電影委員會總監饒紫娟則鼓勵說道：「千言萬語，繼續努力，我們也會繼續支持！」

7位重量級評審昨到齊揭曉獎項，包括億萬票房監製葉如芬、海鵬影業總監姚經玉、監製塗翔文、編劇傅凱羚、編劇王莉雯、導演侯季然、資深媒體人張哲鳴，獎金高達新台幣40萬的首獎「金劇本獎」由編劇王國光以《刺客》拿下，他表示，台灣已經很久沒有人拍武俠片，能夠以現代武俠片的劇本獲獎意義非凡；「銀劇本獎」（獎金新台幣15萬）頒發給林佳歆的《安娜不在這裡》，張柏瑞、朱賢哲、連淑芬的《我在非洲當教練的730天》獲選「銅劇本獎」（獎金新台幣5萬），改編自景美女中拔河隊同學真實到非洲的故事，充滿情感與文化的衝突，張柏瑞感性說「能夠把它拍出來是我最大的心願。」

而3名佳作分別為焦志浩《噩夢》、張哲豪《溯流》、劉禮豪《梁三博住陰宅》。其中張哲豪曾參演《艋舺》、《軍中樂園》、《台北物語》多部電影，也因演出八點檔《多情城市》中大反派「潘威廉」一角廣為人知，他表示，很認同評審說編劇要去感受生活，疫情期間因沒戲拍，白天當了外送員，晚上則利用空檔寫劇本，也有把自己跑外送時的觀察寫進劇本中，很開心轉戰幕後獲肯定。

葉如芬大讚：「好幾部都可以直接拍了！」也鼓勵參賽者別放棄，繼續寫下去肯定會發光發熱。資深電影人姚經玉認為結局精彩很重要，被問及本屆遺珠劇本，編劇傅凱羚和導演侯季然都認為本屆有許多非常吸引人、具有個人特色的劇本，很希望他們在今天的交流會有所斬獲。

台北市電影委員會創辦「拍台北」15年以來致力於編劇人才的培育，旨在鼓勵劇本的創作、提供創作者們一個公平、自由創作的平台；近年數位串流影音崛起，原創劇本更加搶手，舉辦典禮後的交流會，主要目標在於促使拍台北入圍、獲獎之編劇與製作方面對面共同洽談開發劇本、拍攝機會，除了能夠提高編劇與劇本作品的能見度，更可以加速優秀劇本的製作籌劃。