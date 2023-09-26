友碇科技公司暨友盟科技公司回饋社會，26日捐災情勘查車給桃園市消防局。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

隨著消防局救災勤務日益繁重，車輛需求隨之提高，友碇科技公司暨友盟科技公司總經理周永富及2位經理曾建忠、林長輝相當支持消防工作，為感念消防同仁辛勞，秉持著取之於社會、用之於社會，集資捐贈災情勘查車1輛給消防局第一大隊使用，由消防局局長龔永信代表受贈。

友碇科技公司暨友盟科技公司總經理周永富及經理曾建忠、林長輝平時樂善好施，認為「行善即是最大的學習」，為體恤消防人員的辛勞，秉持感恩惜福之心，以實際行動支持消防工作，捐贈消防局第一大隊災情勘查車1輛，對社會的付出及貢獻功不可沒。

桃園市政府消防局第一大隊賴志忠大隊長表示，桃園地區急遽發展、人口成長迅速，除了大家熟知的災害搶救及緊急救護以外，消防人員平時的消防安全檢查、訓練、防火宣導、為民服務等其它各式勤務亦相當繁重，相信本次受贈的災情勘查車定能發揮其功用。因此也希望透過本次的捐贈，拋磚引玉，引發更多善心人士致力於回饋鄉里！