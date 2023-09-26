烏克蘭自製的新型「馬里奇卡」( Marichka) 水下無人機，已經開始海上試驗，它的外型像魚雷，也確實可來用摧毀敵方軍艦和海上基礎設施；不過它也可以擔任水文偵察，或是特殊運補任務。

防衛部落格(Defense Blog)報導，馬里奇卡是由一支名叫「彈藥烏克蘭」(Ammo Ukraine) 的民間單位開發的，匯集該領域最優秀的無人機開發人員和其他專家一起製作。據報道，該無人機長6公尺，尾部有一個6葉螺旋槳推進器，以及兩個朝向船尾的附加穩定器，航程約1000公里。載荷量200公斤，可以安裝炸彈或是其他物資，可以執行攻擊、運輸或偵察任務，估計1枚的成本約為43.3萬美元。

New footage of Ukraine’s underwater drone: Marichka



Developed to be used against ships, bridges, coastal fortifications and submarines.



Length: 6 m

Width: 1 m

Range: 1.000 km

Cost: $433,000 pic.twitter.com/DnA0DnGsYH — Clash Report (@clashreport) September 25, 2023

網路影片顯示，馬里奇卡連帶著六輪拖車，被起重機放入水中，然後人員再拉扯繩索將其脫離，進行航行測試。接下來臉部模糊的人員爬上馬里奇卡，測試它的浮力與推進能力。

Підводний дрон МАРІЧКА

目前對馬里奇卡的瞭解並不多，特別導引和瞄準能力，「戰區」(The Warzone)測試，它可能裝有攝影機，搭配數位天線的，與水上無人艇相似，差別在於它在最後階段可以潛入水中慣性前進，減少被攔截的機率。