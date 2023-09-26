進口蛋疑似過期仍流入市面爭議未休，就在國人持續對進口雞蛋食安抱有疑慮的當下，國民黨立委陳玉珍質疑，農業部進口外國雞蛋來台，根本不顧是不是禽流感疫區，只要有利可圖就積極進口，就算擺到過期銷毀也無妨。然而對於金門阿公阿嬤帶幾顆蛋來台灣煮給孫子吃卻斤斤計較，遲遲不願開放。農業部因金門靠近大陸嚴格管制，怕候鳥造成禽流感，直批金門雞蛋長期遭受不平等待遇，政府把金門鄉親當作次等公民！

「金門雞蛋來台受阻！」陳玉珍今(26日)發文表示，近期雞蛋議題火熱，她過去以來一直向中央反應，金門雞蛋長期遭受不平等待遇，政府把金門鄉親當作次等公民！原因在於農業部表示金門地理位置靠近大陸，可能會有候鳥飛過造成禽流感，因此對金門鄉親帶土雞蛋來台嚴格管制。

陳玉珍強調，如今事實證明，農業部進口外國雞蛋來台，根本不顧是不是禽流感疫區，只要有利可圖就積極進口，就算擺到過期銷毀也無妨。然而對於金門阿公阿嬤帶幾顆蛋來台灣煮給孫子吃卻斤斤計較，遲遲不願開放！「玉珍會繼續努力在立法院為金門鄉親發聲爭取！」