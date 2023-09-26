蘋果新機iPhone 15有多夯？台灣大哥大公布iPhone 15開賣首周統計，銷量年成長飆升逾30％，其中iPhone 15機款的銷量為去年2倍，不僅超乎原訂目標，同時締造5G開台後3年最佳iPhone銷售佳績。

台灣大推出「全民舊機換新機」方案，最高折34000元，帶動果粉舊換新購買iPhone 15新機，申辦量較去年同期成長近2倍。台灣大推出「新復原者」尊榮專案、保護殼套及包膜等配件優惠；並祭出iPhone 14折扣，申辦999元以上5G指定專案，指定機款專案價降2000元，果粉輕鬆入手iPhone。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣整體市場行動通訊營收自2012年到2021年間呈現下滑趨勢，近年隨著5G應用普及，台灣5G整體覆蓋體驗，全球名列前茅，推升5G滲透率提升。台灣大去年推出OP響樂生活子品牌、「King of Mobile」計畫，與原廠更緊密合作，推出多款電信獨賣新機，並結合Disney＋、mo幣多、好速成双、OP響樂生活等獨門專案，為用戶創造更豐富的娛樂生活體驗，帶動8月份行動服務營收再寫近年單月高峰，8月份5G用戶數年成長達35％，受惠iPhone 15規格功能大幅提升，第四季再掀大規模換機潮，持續挹注營運動能提升。

果粉申辦台灣大iPhone 15系列新機購機專案，搭配5G月租1599元、約期48個月，iPhone 15系列新機0元起。同時祭出iPhone 14系列機款優惠，申辦999元以上5G指定專案，包括iPhone 14 128GB、iPhone 14 Plus 128GB、iPhone 14 Pro 128GB／256GB／512GB，以及iPhone 14 Pro Max 128GB／256GB等機款，專案價降2000元，果粉輕鬆入手iPhone。

台灣大推出保護iPhone新機多元優惠。myfone門市推出多達13項品牌的iPhone 15保護殼，指定殼套加滿版玻璃保貼超值組合優惠價980元起；門市現場提供多款膜料材質與圖騰，全機包膜享9折優惠。新機搭配「新復原者」尊榮專案，合約期間除可享手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，再加碼贈送「一年期個人資安保障」；若選擇預先繳納前6個月／前12個月／前24個保費，最高可享1500元電信帳金回饋。