今年6月間男子許育滕涉嫌潛入台南市某豪宅，持刀、空氣槍挾持吳姓女直播主，搜刮大批財物與現金，逃離時被大樓保全發現丟包贓物，警方隔天在桃園逮獲許男，進而查出吳女閨蜜鍾女與許男設局犯案。台南地院審結後，依共同侵入住宅強盜罪判處鍾女徒刑7年10月、許男7年6月。

判決指出，許男與鍾女是男女朋友，鍾女與從事直播、經濟能力頗佳的吳女是閨蜜，因此得知吳女住家環境與經濟狀況。許男因向鍾女借款20萬元及另欠他人債務需錢孔急，2人設局洗劫吳女住家財物。

2023年6月15日晚間，鍾女先拷貝吳女住家磁扣交給許男，隔天下午許男從吳女住家大樓停車場進入，拿磁扣搭電梯直抵18樓逃生樓梯間，等候鍾女打開吳女的住家大門。

此時，鍾女佯裝出門取餐，返回後打開吳女住家大門，許男再戴頭套、鴨舌帽，並持1把空氣槍及1支尖刀侵入吳女住處，假意將鍾女推倒在地，再徒手毆打吳女，並壓制吳女在地。

許男還拿空氣槍與尖刀指向吳女，脅迫對方配合，否則揚言對吳的女兒不利；接著捆綁吳女雙手，造成吳女頭、臉、鼻、下巴、背部與雙手腕擦挫傷。

隨後，許男再搜括吳女住處內，市值約200萬元的名牌包15個、市值約200萬元的名錶5只、賓士車鑰匙1個，放入自備的大提袋內，還取走現金1萬多元，得手後再將吳女雙腳及鍾女雙手、雙腳以束帶捆綁離去。

2女掙脫後，打電話通知管理室並報警，保全人員發現許男將裝有財物的大提袋丟棄在巷弄內，經順利取回後，只有1萬元被許男拿走。警方獲報調查發現，鍾女疑似勾結外鬼犯案，案發隔天循線拘提許男、鍾女到案，全案訊後移送檢方起訴。